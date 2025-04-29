Актор-військовий Гарік Бірча вперше за довгий час показався в Києві: як він виглядає

"Сусід прибув до Києва у відпустку. Зустрілися на каву. Гарік Бірча мобілізувався добровольцем у перший місяць. Доповідаю, почуття гумору при ньому, на місці. Все буде Україна", - зазначив Тополя.

Також він показав спільне фото з актором-військовим.



Гарік Бірча і Тарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia)

Як відреагували в мережі

Фоловери лідера гурту "Антитіла" одразу ж почали коментувати нове фото, багато хто подякував артисту за його вибір:

"Які красиві та справжні чоловіки"

"Хлопці, спасибі за захист"

"Дякуємо!"

"Щодня дякую нашим захисникам"

"Гарік став чимось схожий на Валерія Залужного".



Гарік Бірча (фото: instagram.com/garik_bircha)

Що відомо про Гаріка Бірчу

Справжнє ім'я Гаріка - Ігор Бірча.

Бірча - український актор і автор популярних розважально-гумористичних телепрограм, актор кіно, учасник українського телепроєкту Comedy Club Ukraine, учасник ігор Вищої Української ліги КВК та Вищої ліги КВК.

Широку популярність здобув завдяки ролі головного героя в комедійному серіалі "Віталька".



Гарік Бірча в серіалі "Віталька" (скриншот)

Після початку повномасштабної війни вступив до лав Сил територіальної оборони Києва, потім вирушив на фронт.

Відомо, що актор уже отримав звання старшого сержанта. Утім, Гарік не розповідає, де знаходиться його підрозділ і чим він сам займається в ЗСУ.



Гарік Бірча зараз (фото: wikipedia.org)