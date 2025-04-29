Актер-военный Гарик Бирча впервые за долгое время показался в Киеве: как он выглядит

Актер-военный Гарик Бирча, который сейчас защищает нашу страну в рядах ВСУ, впервые за долгое время приехал в Киев.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram фронтмена группы "Антитіла" Тараса Тополи.
"Сосед прибыл в Киев в отпуск. Встретились на кофе. Гарик Бирча мобилизовался добровольцем в первый месяц. Докладываю, чувство юмора при нем, на месте. Все будет Украина", - отметил Тополя.
Также он показал совместное фото с актером-военным.
Гарик Бирча и Тарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia)
Фолловеры лидера группы "Антитіла" тут же принялись комментировать новое фото, многие поблагодарили артиста за его выбор:
Гарик Бирча (фото: instagram.com/garik_bircha)
Настоящее имя Гарика - Игорь Бирча.
Бирча - украинский актер и автор популярных развлекательно-юмористических телепрограмм, актер кино, участник украинского телепроекта Comedy Club Ukraine, участник игр Высшей Украинской лиги КВН и Высшей лиги КВН.
Широкую популярность получил благодаря роли главного героя в комедийном сериале "Виталька".
Гарик Бирча в сериале "Виталька" (скриншот)
После начала полномасштабной войны вступил в ряды Сил территориальной обороны Киева, затем отправился на фронт.
Известно, что актер уже получил звание старшего сержанта. Впрочем, Гарик не рассказывает, где находится его подразделение и чем он сам занимается в ВСУ.
Гарик Бирча сейчас (фото: wikipedia.org)
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