Ведучий-військовий Макс Неліпа потрапив у лікарню: що відомо

Український актор і телеведучий Максим Неліпа, який після початку повномасштабного вторгнення став на захист України, потрапив до лікарні.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пост у Facebook його брата Андрія Неліпи.

Що відомо про стан Неліпи

Військовий перебуває в одній із лікарень у місті Дніпро.

Що саме трапилося з ведучим-військовим, брат не став уточнювати, зазначивши лише, що Неліпа переніс три операції.

"Брат Максим Неліпа загримів у лікарню. У ту саму ім. Мечникова в Дніпрі. У відділенні щелепно-лицевої хірургії. Уже три операції", - написав Андрій Неліпа.

Водночас він наголосив, що на лікування та реабілітацію необхідні кошти, тому він просить долучитися до збору всіх небайдужих.

"Війна триває, і Максу теж "дісталося", але він тримається і незабаром приєднається до своїх побратимів. Потрібна допомога, бо лікування потребує певних витрат", - сказано в повідомленні.

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Також брат ведучого-військового поділився подробицями, чим Неліпа займається в ЗСУ.

"Напевно, не варто нагадувати, хто він і чим відомий був раніше. Тепер він не тільки шоумен, а й воїн, захисник України. Зараз він нормально "виступає" у ЗСУ - влаштовує за допомогою БпЛА "запальні" фаєр-шоу для російських окупантів. Від роботи його "творчого колективу" ворог весело крокує на концерт до Кобзона і на КВК до Маслякова. У новинах ви можете про таке читати, однак - без подробиць. Будьте впевнені - донати підуть на добру справу", - зазначив він.

Неліпа з березня 2022 року в ЗСУ (фото: instagram.com/nelimax252)

Що відомо про Максима Неліпу

Неліпа народився в Києві 1976 року.

Закінчив Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

У студентські роки грав у команді КВК інституту "Ковбої політеху".

З 2004 року працював на різних розважальних шоу на українському телебаченні: 2004-2006 - "Програй мільйон" (канал ICTV), 2007-2009 - "Погода". З 2004 по 2011 рік був ведучим квартирної лотереї "Хто там?" на телеканалах УТ-1 і 1+1.

Також знімався в кіно, брав участь у проєктах "Дизель Студіо".

Одружений, має двох дітей.

У березні 2022 року вступив до лав ЗСУ.

Шоумен рідко виходить на зв'язок зі своїми підписниками, останнє фото в його блозі датоване 19 жовтня 2024 року. По фото видно, що він дуже змінився.

Максим Неліпа в ЗСУ (фото: instagram.com/nelimax252)