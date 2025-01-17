Актер-военный Дмитрий Сова заговорил о пополнении в семье

Актер Дмитрий Сова, который ранее рассказал, почему служит сейчас не на фронте и как ему удается сниматься в кино , поделился планами о будущем отцовстве.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью Алине Доротюк.

Отметим, что актер-военный поделился с журналисткой своими планами и мечтами.

Так, со своей женой Дарьей Легейдой в августе 2024 года он отметил третью годовщину брака. В связи с этим Алина Доротюк спросила, не планирует ли семья пополнение в ближайшем будущем.

"Ты упоминал в одном из интервью, что мечтаешь про расширение семьи, но вы будете заниматься этим после победы. Война - это процесс долговременный. МОжет, уже работаете над этим?" - спросила журналистка.

"Никто не знает, как это произойдет. Увидим, увидим. Хотелось бы", - отметил с улыбкой на лице Сова.

Также он отметил, что мечтает о том, чтобы создать с друзьями собственный проект.

"Хочется снять кино, на данном этапе хотя бы трейлер или тизер, так как есть некоторые мысли. И хотелось бы за границу. Хотелось бы или по Украине какое-то путешествие дней на 14, просто побыть или возле моря, или в горах", - отметил Сова.

Напомним, Дмитрий Сова уже 3 года находится в браке с актрисой Дашей Легейдой - звездой сериалов "Крепостная", "Дочки-матери", "Артистка". Пара поженилась 21 августа 2021 года.

В одном из своих интервью 41-летний Сова уже говорил, что очень хочет детей, однако сейчас не слишком удачное время для этого. Дело в том, что актер служит в ВСУ и соответственно очень редко бывает дома. Поэтому он не сможет уделять много времени новорожденному малышу.

В апреле 2024 года его супруга призналась, что Сова еще не был в отпуске.

Отметим, что Дмитрий Сова после начала полномасштабного вторжения был в 7-й бригаде тактической авиации (Воздушные Силы), потом его перевели в сухопутные войска, он был в роте ударных беспилотных комплексов. А затем в Киев - его перевели в Первый центр рекрутинга сухопутных войск ВСУ.

Даша Легейда и Дмитрий Сова (фото: instagram.com/daryaleheida)