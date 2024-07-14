Актер из сериала "Все женщины - ведьмы" довел до слез словами о Шеннен Доггерти, которую убил рак

Известный актер Брайан Краузе, игравший светлоносеца Лео Вайетта в сериале "Все женщины - ведьмы", тронул словами о смерти Шеннен Догерти . Он с грустью обратился к артистке, жизнь которой отнял рак.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым Краузе поделился в Instagram .

Что написал Краузе

В сериале Лео и Прю дружили, ведь светлоносец не только помогал сестрам-колдуньям, но и стал членом их семьи. Персонаж, которого сыграл Краузе, женился на средней сестре - Пайпер.

В сериале Лео переживал смерть Прю. А ныне актер должен прощаться не с персонажем Догерти, а с ним самим. Смерть звезды сильно расстроила Краузе.

Он написал щемящее обращение к Догерти. Актер рассказал, как Шеннен повлияла на его жизнь.

"Ты показала мне, что такое сила. Ты научила меня быть бесстрашным и жить с целью. Знать свою цену и соблюдать свои принципы. Всегда любимая! По-настоящему разбитое сердце", - написал Краузе.

Как реагирует сеть

В комментариях фаны, которые до сих пор не могут поверить в смерть Догерти, сочувствуют ее близким и друзьям. Также они пишут:

"Я думаю, она показала всем нам, как это быть сильной и смелой"

"До сих пор не верю. Это самая плохая новость"

"В мире нет таких слов, которыми можно было бы выразить мою боль. Действительно, сердце разбито"

"Шеннен была частью моей жизни. Мне действительно больно и грустно слышать о ее смерти, но это дает мне немного покоя, ведь я знаю, что ей больше не будет больно. Она всегда будет жить в наших сердцах, воспоминаниях и фильмах"

"Лучшая в мире сестра".

Шеннен Догерти (кадр из сериала "Все женщины - ведьмы")

Что известно о смерти Догерти

Публицистка Лесли Слоун рассказала, что актриса скончалась в субботу, 13 июля. Догерти, по ее словам, "проиграла борьбу с раком".

"Преданная дочь, сестра, тетя и друг была окружена своими близкими, а также ее собакой Боуи. Семья просит оставить их в одиночестве в это время, чтобы они могли спокойно грустить", - продолжила Слоун.