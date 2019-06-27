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"Альф" осиротел: скончался известный актер из этого сериала

STYLERЖизнь    27.06.2019 - 09:46
"Альф" осиротел: скончался известный актер из этого сериала
Кадр из сериала "Альф"

В сериале "Альф" актер сыграл главную роль

В Калифорнии, США, умер популярный американский актер Макс Райт, который исполнил в сериале "Альф" главную роль – Вилли Таннера. Ему было 75 лет, и он много лет боролся с онкологией.

Макс Райт родился в Детройте, США, 2 августа 1943 года. Много лет работал в театрах по всей стране и в 1979 году удостоился высшей премии – Theatre World Award.

Самую большую популярность ему принесла роль Вилли Таннера в культовом сериале "Альф". Также он снялся в первых сезонах сериала "Друзья", в фильмах "Весь этот джаз", "Красные", "Афера 2", "Студенческие каникулы", "Свой в доску", "Тень", "Противостояние", "Старые ворчуны разбушевались", "Хватай и беги", "Сон в летнюю ночь".

&quot;Альф&quot; осиротел: скончался известный актер из этого сериала

Актер Макс Райт (facebook.com/AntennaTV)

В 1995 году Максу Райту поставили диагноз – лимфома. Он прошел курс лечения и болезнь отступила, и он снова начал играть в театре. В 2017 году он потерял жену Линду, с которой прожил с 1965 года. В браке у них родилось двое детей. Жена Макса Райта умерла от онкологии.

В 2000 году и в 2003 году был арестован за вождение в нетрезвом виде. По некоторым данным в 2018 году актер стал жить с мужчиной и переехал в Германию. Болезнь вернулась, и он скончался 26 июня 2019 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что умер основатель культовой группы "Високосный год".

А также рассказывали о том, что на Донбассе умер известный волонтер.

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