Актор серіалу "Танька і Володька" чесно відповів, які в нього стосунки з "екранною дружиною"

Чи був у Таньки і Володьки роман поза кадром

Артисти працюють разом вже дуже багато років. За цей час глядачі звикли до того, що персонажі Танька і Володька - кумедна пара. Втім, кожен з акторів має власне життя, а тому вони разом лише на екранах.

"Скажімо так: я би, може, хотів, але моя дружина проти. Тому поки що ні", - пожартував Тарас, коли говорив про те, чи хотів би він стосунків з Песик.

Також Стадницький розповів, як реагує його дружина на чутки про його "роман" з артисткою. Як виявилося, він не дає їй приводів для підозр чи ревнощів.

"В моєї дружини є двоє дітей, в неї є робота. І вона не має часу відволікатися на якісь дурні думки і на такі всякі речі. Але, ну не знаю, може то я викликаю такі емоції довірливого чоловіка", - зазначив актор.

"Тому що в мене з нею ще якихось ревнощів стосовно моєї роботи і співпраці з Танею Песик поки що ще не було. Я не зарікаюся, але може бути всяке", - додав він.

Танька і Володька (скріншоти)

Окрім цього, Стадницький розповів, що люди часто називають його саме Володькою. Ба більше, фани навіть пропонують йому випити, хоча він вже 11 років не вживає алкоголь.

Звісно ж, також у актора питають: "Де Танька?". Комедійні персонажі з серіалу та сценок так подобаються людям, що вони думають, ніби Стадницький та Песик мають постійно бути разом. Втім, Тараса це не ображає. На питання, де ж його "екранна дружина", він також відповідає з гумором.

"Я здебільшого кажу: напевно, в Тернополі", - розповів Стадницький.