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Актер сериала "Танька і Володька" честно ответил, какие у него отношения с "экранной женой"

Песик и Стадницкий (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Актер и юморист Тарас Стадницкий, известный как звезда команды "VIPТернопіль", а также ситкомов "Країна У" и "Танька і Володька", рассказал об отношениях с Татьяной Песик. Именно она играла его "экранную возлюбленную".

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), комик высказался о реальных отношениях с Песик на программе "33 питання", которое уже вышло на YouTube-канале "Люкс ФМ".

Был ли у Таньки и Володьки роман вне кадра

Артисты работают вместе уже много лет. За это время зрители привыкли к тому, что персонажи Танька и Володька - забавная пара. Впрочем, у актеров есть собственную жизнь, поэтому они вместе только на экранах.

"Скажем так: я бы, может, хотел, но моя жена против. Поэтому пока нет", - пошутил Тарас, говоря о том, хотел бы он отношений с Песик.

Также Стадницкий рассказал, как реагирует его жена на слухи о его "романе" с артисткой. Как оказалось, он не дает ей поводов для подозрений или ревности.

"У моей жены есть двое детей, у нее есть работа. И у нее нет времени отвлекаться на какие-то глупые мысли и на такие всякие вещи. Но, ну не знаю, может это я вызываю такие эмоции доверчивого мужа", - отметил актер.

"Потому что у меня с ней еще какой-то ревности относительно моей работы и сотрудничества с Таней Песик пока еще не было. Я не зарекаюсь, но может быть всякое", - добавил он.

Танька и Володька (скриншоты)

Кроме того, Стадницкий рассказал, что люди часто называют его именно Володькой. Более того, фаны даже предлагают ему выпить, хотя он уже 11 лет не употребляет алкоголь.

Конечно, тоже у актера спрашивают: "Где Танька?". Комедийные персонажи из сериала и сценок так нравятся людям, что они думают, что Стадницкий и Песик должны быть вместе. Впрочем, Тараса это не обижает. На вопрос, где же его "экранная жена", он тоже отвечает с юмором.

"Я в основном говорю: наверное, в Тернополе", - рассказал Стадницкий.

 

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