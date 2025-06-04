Актор серіалу "Моя улюблена Страшко" вже рік служить в ЗСУ: як він змінився (фото)
Актор з серіалу "Моя улюблена Страшко" Володимир Скорик служить в ЗСУ. Днями він возз'єднався з колегами заради благодійної мети та показався у формі.
Як повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler), про це розповіла акторка Дар’я Баріхашвілі в Instagram.
Вона повідомила, що її колега вже рік захищає Україну та звернулася до підписників з проханням.
"Друзі, пам'ятаєте проєкт "Моя улюблена Страшко?" Майже рік ми знімалися з Володимиром Скориком на одному майданчику. А зараз - він вже рік захищає нас з вами", - розповіла акторка в сториз.
Разом з іншими колегами Віталієм Лєсіним та Владом Нікітюком вони відкрили збір на підтримку військового та закликали суспільство долучитися репостом і донатами.
На спільному фото Скорик постав у військовій формі. Судячи з його соцмереж, він солдат в 13-й бригаді Національної гвардії України "Хартія".
Що відомо про Володимира Скорика
Актор народився 2 лютого 1992 року в Дніпрі. Закінчив театрально-художній коледж, а згодом відправився підкорювати столицю.
Колись Володимир розповідав, що любов до театру та кіно йому прищепила мама, яка мала власну театральну студію.
У 2010 році він почав грати в театрі на Липках. Згодом перейшов до Дикого театру.
Переважно грав в епізодичних ролях. Серед популярних робіт: серіали "Джованні" та "Моя улюблена Страшко", де він втілив роль найкращого друга героїні.
Скорик в "Моя улюблена Страшко" (фото: instagram.com/volodimyrskorik)
Займається волонтерством. Працює в благодійній організації, яка займається подоланням наслідків російської агресії.
Серце актора зайнято. Судячи з кадрів у соцмережах, він перебуває у стосунках з дівчиною Катериною Містрюковою.
Володимир Скорик в червні 2023 (фото: instagram.com/volodimyrskorik)
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