ua en ru
Ср, 04 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Актор серіалу "Моя улюблена Страшко" вже рік служить в ЗСУ: як він змінився (фото)

Середа 04 червня 2025 15:58
UA EN RU
Актор серіалу "Моя улюблена Страшко" вже рік служить в ЗСУ: як він змінився (фото) Зірка "Моя улюблена Страшко" з'явився у військовій формі (фото: instagram.com/volodimyrskorik)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Актор з серіалу "Моя улюблена Страшко" Володимир Скорик служить в ЗСУ. Днями він возз'єднався з колегами заради благодійної мети та показався у формі.

Як повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler), про це розповіла акторка Дар’я Баріхашвілі в Instagram.

Вона повідомила, що її колега вже рік захищає Україну та звернулася до підписників з проханням.

"Друзі, пам'ятаєте проєкт "Моя улюблена Страшко?" Майже рік ми знімалися з Володимиром Скориком на одному майданчику. А зараз - він вже рік захищає нас з вами", - розповіла акторка в сториз.

Дар’я Баріхашвілі розповіла про службу Скорика (instagram.com/darya_barihashvili)

Разом з іншими колегами Віталієм Лєсіним та Владом Нікітюком вони відкрили збір на підтримку військового та закликали суспільство долучитися репостом і донатами.

На спільному фото Скорик постав у військовій формі. Судячи з його соцмереж, він солдат в 13-й бригаді Національної гвардії України "Хартія".

Що відомо про Володимира Скорика

Актор народився 2 лютого 1992 року в Дніпрі. Закінчив театрально-художній коледж, а згодом відправився підкорювати столицю.

Колись Володимир розповідав, що любов до театру та кіно йому прищепила мама, яка мала власну театральну студію.

У 2010 році він почав грати в театрі на Липках. Згодом перейшов до Дикого театру.

Переважно грав в епізодичних ролях. Серед популярних робіт: серіали "Джованні" та "Моя улюблена Страшко", де він втілив роль найкращого друга героїні.

Актор серіалу &quot;Моя улюблена Страшко&quot; вже рік служить в ЗСУ: як він змінився (фото)Скорик в "Моя улюблена Страшко" (фото: instagram.com/volodimyrskorik)

Займається волонтерством. Працює в благодійній організації, яка займається подоланням наслідків російської агресії.

Серце актора зайнято. Судячи з кадрів у соцмережах, він перебуває у стосунках з дівчиною Катериною Містрюковою.

Актор серіалу &quot;Моя улюблена Страшко&quot; вже рік служить в ЗСУ: як він змінився (фото)Володимир Скорик в червні 2023 (фото: instagram.com/volodimyrskorik)

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Війна в Україні Зірки шоу-бізнесу Актори Зірки
NEWS
Вперше без глави Пентагону. Що відомо про 28-му зустріч союзників на "Рамштайні"
Вперше без глави Пентагону. Що відомо про 28-му зустріч союзників на "Рамштайні"