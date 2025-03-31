Актор оскароносного фільму "загримів" у базу "Миротворця"

Зокрема, 23-річний артист незаконно перетинав український кордон.

"Неодноразове свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення на окуповані російськими загарбниками території (АР Крим). Участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками. Незаконна комерційна діяльність в окупованому російськими загарбниками Криму", - ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що в 2021 році Марк Ейдельштейн брав участь у зйомках фільму "Країна Саша" в окупованому Севастополі (АР Крим).



Марк Ейдельштейн із фільму "Анора" потрапив у базу "Миротворця" (скриншот)

Що відомо про Марка Ейдельштейна

Ейдельштейн народився 2002 року в Нижньому Новгороді.

Популярність здобув після виконання головної ролі в драмі "Країна Саша", світова прем'єра якої відбулася в лютому 2022 року на Берлінале. Прозваний журналістами "російським Тімоті Шаламе". За свою роль у фільмі "Анора" номінований на премію Американської Гільдії кіноакторів (2025), а також включений до лонг-листа премії Британської академії в галузі кіно BAFTA (2025).

До слова, актор не висловлюється про війну в Україні, яку розв'язала РФ, і мовчки підтримує путінський режим. Той факт, що його внесли в базу "Миротворця", Ейдельштейн теж поки ніяк не коментував.



Марк Ейдельштейн (фото: instagram.com/mark.eydel)

Про що фільм "Анора"

Фільм "Анора" отримав п'ять статуеток "Оскар-2025", зокрема як "Найкращий фільм".

Це історія молодої секс-працівниці з Брукліна, Анори, життя якої кардинально змінюється, коли вона зустрічає та імпульсивно виходить заміж за Івана Захарова, сина російського олігарха.

Коли новина про шлюб доходить до Росії, батьки Вані приїжджають до Нью-Йорка, щоб анулювати шлюб, і руйнують казку про Попелюшку.



Кадр із фільму "Анора"

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