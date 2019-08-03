Завтра в Украине ожидаются грозовые дожди, порывы ветра и шквалы

Иллюстративное фото (УНИАН)

Температура ночью до +14, на юге страны до +19, днем до +23

Погода в Украине завтра, 4 августа, ухудшится, в некоторых областях ожидаются сильные грозовые дожди, порывы ветра и шквалы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сообщается, что 4 августа в южной части, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях сложные погодные условия. В частности, ожидаются сильные грозовые дожди, порывы ветра и шквалы 17-22 м / с, в отдельных районах 25-30 м / с, град.

На остальной территории кратковременные дожди, местами грозы, только в большинстве северных, ночью и западных областях без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью до +14, на юге страны до +19, днем до +23.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что погода в Украине в субботу, 3 августа, ухудшится в большинстве регионов, ожидаются дожди и грозы.

3 августа в Украине ожидается преимущественно дождливая погода. Ночью на Закарпатье и Прикарпатье, а днем в большинстве западных, южных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях ожидается кратковременный дождь, местами возможна гроза.