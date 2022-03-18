Активизировались мошенники: преступники пытаються нажиться на выплате в 6500 гривен

В Украине активизировались мошенники, которые пользуются доверчивостью граждан даже в такое тяжелое время. Они пытаются украсть те деньги, которое государство выделило как помощь пострадавшим от военных действий.
Как работает новая схема и какие сообщения используют мошенники рассказали в Центре противодействия информации.
Украинцам начали приходить сообщения на телефон с текстом: "Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…" и далее идет ссылка.
Ни в коем случае нельзя переходить по ссылке! Есть большой риск, что ваш телефон будет взломан и использован для преступных целей.
"Будьте внимательный! Если вы заказывали услугу получения одноразовой денежной помощи в размере 6500 через приложение "Дія", то ожидайте оповещения о начислении денег в приложении того банка, клиентом которого вы являетесь", - сказано в сообщении.
Также украинцев предупредили, что сообщения о начислении помощи не содержат никаких ссылок, а только лишь текстовую информацию.
А вот переходить по всяким сомнительным ссылкам не рекомендуется. Как вариант – можно позвонить на горячую линию той организации, от которой вы получили информацию и проверить подлинность информации.
Такую помощь могут получить жители центральных, южных, северных и центральных областей Украины, которые потеряли весь доход или его часть из-за войны.
Средства выделяются с помощью государственной программы еПідтримка через приложение Дія.
1. Обновите приложение на вашем смартфоне.
2. Зайдите в меню "Послуги" и выберите пункт "Підтримка"
3. Выберите карту еПідтримка.
4. Нажмите "Получить помощь".
5. Ожидайте зачисления денег. Они должны поступить в течение 10 дней.
Жители каких областей могут получить помощь:
Кто может обратиться за помощью:
Люди, которые работают на условиях трудового договора, гиг-контракта или других законных основаниях
Физлица-предприниматели (ФЛП), которые платят ЕСВ и не имеют долгов за 4 квартал 2021 года
Напомним, ранее мы писали о том, как открыть в Украине счет PayPal.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!