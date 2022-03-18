Активізувалися шахраї: злочинці намагаються нажитися на виплаті в 6500 гривень

В Україні активізувалися шахраї, які користуються довірливістю громадян навіть у такий важкий час. Вони намагаються вкрасти ті гроші, які держава виділила як допомогу постраждалим від військових дій.
Як працює нова схема і які повідомлення використовують шахраї розповіли у Центрі протидії інформації.
Українцям почали приходити повідомлення на телефон з текстом: "Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu... " і далі йде посилання.
Ні в якому разі не можна переходити за посиланням! Є великий ризик, що ваш телефон буде зламаний і використаний для злочинних цілей.
"Будьте Уважний! Якщо ви замовляли послугу отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 6500 через додаток "Дія", то чекайте оповіщення про нарахування грошей в додатку того банку, клієнтом якого ви є", - сказано в повідомленні.
Також українців попередили, що повідомлення про нарахування допомоги не містять ніяких посилань, а тільки лише текстову інформацію.
А ось Переходити по всяких сумнівних посиланнях не рекомендується. Як варіант - можна зателефонувати на гарячу лінію тієї організації, від якої Ви отримали інформацію і перевірити справжність інформації.
Така допомогу можуть отримати жителі центральних, південних, північних і центральних областей України, які втратили весь дохід або його частину через війну.
Кошти виділяються за допомогою державної програми еПідтримка через додаток Дія.
1. Оновлення додаток на вашому смартфоні.
2. Зайдіть в меню "Послуги" і виберіть пункт "Підтримка"
3. Виберіть карту еПідтримка.
4. Натисніть "Отримати допомогу".
5. Очікуйте зарахування грошей. Вони повинні надійти протягом 10 днів.
Жителі яких областей можуть отримати допомогу:
Хто може звернутися за допомогою:
Люди, які працюють на умовах трудового договору, гіг-контракту або інших законних підставах
Фізособи-підприємці (ФОП), які сплачують ЄСВ і не мають боргів за 4 квартал 2021 року
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