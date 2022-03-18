Активизировались мошенники: преступники пытаються нажиться на выплате в 6500 гривен

В Украине активизировались мошенники, которые пользуются доверчивостью граждан даже в такое тяжелое время. Они пытаются украсть те деньги, которое государство выделило как помощь пострадавшим от военных действий.

Как работает новая схема и какие сообщения используют мошенники рассказали в Центре противодействия информации.

Украинцам начали приходить сообщения на телефон с текстом: "Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…" и далее идет ссылка.

Ни в коем случае нельзя переходить по ссылке! Есть большой риск, что ваш телефон будет взломан и использован для преступных целей.

"Будьте внимательный! Если вы заказывали услугу получения одноразовой денежной помощи в размере 6500 через приложение "Дія", то ожидайте оповещения о начислении денег в приложении того банка, клиентом которого вы являетесь", - сказано в сообщении.

Также украинцев предупредили, что сообщения о начислении помощи не содержат никаких ссылок, а только лишь текстовую информацию.

А вот переходить по всяким сомнительным ссылкам не рекомендуется. Как вариант – можно позвонить на горячую линию той организации, от которой вы получили информацию и проверить подлинность информации.

Как получить помощь в размере 6500 гривен

Такую помощь могут получить жители центральных, южных, северных и центральных областей Украины, которые потеряли весь доход или его часть из-за войны.

Средства выделяются с помощью государственной программы еПідтримка через приложение Дія.

1. Обновите приложение на вашем смартфоне.

2. Зайдите в меню "Послуги" и выберите пункт "Підтримка"

3. Выберите карту еПідтримка.

4. Нажмите "Получить помощь".

5. Ожидайте зачисления денег. Они должны поступить в течение 10 дней.

Жители каких областей могут получить помощь:

Черниговская

Сумская

Харьковская

Херсонская

Николаевская

Запорожская

Донецкая

Луганская

Житомирская

Одесская

Волынская

Киевская

Киев

Кто может обратиться за помощью:

Люди, которые работают на условиях трудового договора, гиг-контракта или других законных основаниях

Физлица-предприниматели (ФЛП), которые платят ЕСВ и не имеют долгов за 4 квартал 2021 года