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Активізувалися шахраї: злочинці намагаються нажитися на виплаті в 6500 гривень

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П'ятниця 18 березня 2022 19:22
Активізувалися шахраї: злочинці намагаються нажитися на виплаті в 6500 гривень Фото: шахраї намагаються обманювати українців з виплатою в 6500 гривень (РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні активізувалися шахраї, які користуються довірливістю громадян навіть у такий важкий час. Вони намагаються вкрасти ті гроші, які держава виділила як допомогу постраждалим від військових дій.

Як працює нова схема і які повідомлення використовують шахраї розповіли у Центрі протидії інформації.

Українцям почали приходити повідомлення на телефон з текстом: "Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu... " і далі йде посилання.

Ні в якому разі не можна переходити за посиланням! Є великий ризик, що ваш телефон буде зламаний і використаний для злочинних цілей.

"Будьте Уважний! Якщо ви замовляли послугу отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 6500 через додаток "Дія", то чекайте оповіщення про нарахування грошей в додатку того банку, клієнтом якого ви є", - сказано в повідомленні.

Також українців попередили, що повідомлення про нарахування допомоги не містять ніяких посилань, а тільки лише текстову інформацію.

А ось Переходити по всяких сумнівних посиланнях не рекомендується. Як варіант - можна зателефонувати на гарячу лінію тієї організації, від якої Ви отримали інформацію і перевірити справжність інформації.

Як отримати допомогу в розмірі 6500 гривень

Така допомогу можуть отримати жителі центральних, південних, північних і центральних областей України, які втратили весь дохід або його частину через війну.

Кошти виділяються за допомогою державної програми еПідтримка через додаток Дія.

1. Оновлення додаток на вашому смартфоні.

2. Зайдіть в меню "Послуги" і виберіть пункт "Підтримка"

3. Виберіть карту еПідтримка.

4. Натисніть "Отримати допомогу".

5. Очікуйте зарахування грошей. Вони повинні надійти протягом 10 днів.

Жителі яких областей можуть отримати допомогу:

  • Чернігівський
  • Сумський
  • Харківський
  • Херсонський
  • Миколаївський
  • Запорізький
  • Донецький
  • Луганська
  • Житомирський
  • Одеський
  • Волинський
  • Київський
  • Київ

Хто може звернутися за допомогою:

Люди, які працюють на умовах трудового договору, гіг-контракту або інших законних підставах

Фізособи-підприємці (ФОП), які сплачують ЄСВ і не мають боргів за 4 квартал 2021 року

Активізувалися шахраї: злочинці намагаються нажитися на виплаті в 6500 гривеньАктивізувалися шахраї: злочинці намагаються нажитися на виплаті в 6500 гривеньАктивізувалися шахраї: злочинці намагаються нажитися на виплаті в 6500 гривень

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відкрити в Україні рахунок PayPal.

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Схеми шахраїв мошенническая схема
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