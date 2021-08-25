ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Активизировались догхантеры? Киевлян предупредили об опасности при выгуле собак (фото)

Новина українською →
Киев, Среда 25 августа 2021 21:40
Активизировались догхантеры? Киевлян предупредили об опасности при выгуле собак (фото) Фото: в Киеве могли активизироваться догхантеры (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в зеленых зонах обнаружили куски сосисок с иголками внутри, которые могли специально разбросать догхантеры. На подобную опасную находку наткнулись жители столицы, после чего предупредили владельцев собак об вероятной активизации живодеров.

Об этом 25 августа передает местный ресурс Vgorode.ua.

Подобную приманку для животных - лакомство "с сюрпризом", заметили в районе Позняков.

Киевляне также показали фото аккуратно порезанных ножом на небольшие кусочки сосисок с воткнутыми иглами, найденные в мини-сквере на пересечении улиц Княжий затон и проспекта Петра Григоренко.

В этом месте нередко можно увидеть собачников, выгуливающих питомцев.

Люди связывают обнаружение таких колючих "угощений" с догхантерами, которые практикуют подобные циничные и крайне жестокие способы убийства или причинения сильных травм собакам, наряду с разбрасыванием отравы в парках и на лужайках.

"Хозяевам собак лучше не отпускать питомцев без поводка и внимательно следить за четверолапым другом", - говорится в публикации.

Активизировались догхантеры? Киевлян предупредили об опасности при выгуле собак (фото)

В Киеве на Позняках нашли опасные для собак "угощения", которые могли специально оставить догхантеры (фото: facebook.com/vgorode)

Напомним, зимой в Киеве владельцев собак сильно встревожил "розовый снег", который замечали практически во всех районах столицы. Многие посчитали, что такие пятна - следы разбросанного догхантерами яда для животных. Специалисты же провели анализы окрашенного снега и объяснили, представляет ли он опасность.

Также мы писали о том, что перед этим под Одессой люди проучили живодера, который замучил кота на глазах у хозяина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
LITE
Праздник 25 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины
Праздник 25 августа: что нельзя делать в этот день, приметы, у кого именины