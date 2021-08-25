Активизировались догхантеры? Киевлян предупредили об опасности при выгуле собак (фото)

В Киеве в зеленых зонах обнаружили куски сосисок с иголками внутри, которые могли специально разбросать догхантеры. На подобную опасную находку наткнулись жители столицы, после чего предупредили владельцев собак об вероятной активизации живодеров.

Об этом 25 августа передает местный ресурс Vgorode.ua .

Подобную приманку для животных - лакомство "с сюрпризом", заметили в районе Позняков.

Киевляне также показали фото аккуратно порезанных ножом на небольшие кусочки сосисок с воткнутыми иглами, найденные в мини-сквере на пересечении улиц Княжий затон и проспекта Петра Григоренко.

В этом месте нередко можно увидеть собачников, выгуливающих питомцев.

Люди связывают обнаружение таких колючих "угощений" с догхантерами, которые практикуют подобные циничные и крайне жестокие способы убийства или причинения сильных травм собакам, наряду с разбрасыванием отравы в парках и на лужайках.

"Хозяевам собак лучше не отпускать питомцев без поводка и внимательно следить за четверолапым другом", - говорится в публикации.

В Киеве на Позняках нашли опасные для собак "угощения", которые могли специально оставить догхантеры (фото: facebook.com/vgorode)