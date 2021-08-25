Активізувалися догхантери? Киян попередили про небезпеку при вигулі собак (фото)

У Києві в зелених зонах виявили шматки сосисок з голками всередині, які могли спеціально розкидати догхантери. На подібну небезпечну знахідку натрапили жителі столиці, після чого попередили власників собак про ймовірну активізацію гицелів.

Про це 25 серпня передає місцевий ресурс Vgorode.ua .

Подібну приманку для тварин - ласощі" з сюрпризом", помітили в районі Позняків.

Кияни також показали фото акуратно порізаних ножем на невеликі шматочки сосисок з увіткнутими голками, знайдені в міні-сквері на перетині вулиць Княжий затон і проспекту Петра Григоренка.

У цьому місці нерідко можна побачити собачників, які вигулюють своїх улюбленців.

Люди пов'язують виявлення такі колючих "частувань" із догхантерами, які практикують подібні цинічні та вкрай жорстокі способи вбивства або заподіяння сильних травм собакам, поряд з розкиданням отрути в парках і на галявинах.

"Господарям собак краще не відпускати улюбленців без повідка й уважно стежити за чотирилапим другом", - йдеться в публікації.

У Києві на Позняках знайшли небезпечні для собак "частування", які могли спеціально залишити догхантери (фото: facebook.com/vgorode)