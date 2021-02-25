Разгадана тайна розового снега в Киеве: чем оказалось вещество на самом деле
В Киеве розовые пятна на снегу заметили в феврале практически во всех районах столицы, что серьезно обеспокоило владельцев собак, ведь именно так догхантеры "метят" места, где разбрасывают яд. Специалисты провели анализы окрашенного снега и объяснили, представляет ли он опасность для животных.
Об этом говорится в сюжете программы "Київ.NewsRoom" на телеканале "Киев".
Отмечается, что в течение месяца также участились обращения граждан в ветеринарные клиники относительно отравления хвостатых питомцев. А на улицах можно было наблюдать, как киевляне - в целях профилактики - лопатами убирали "розовый снег" и выбрасывали на помойку.
Чтобы разобраться в загадке розовых пятен на заснеженных улицах и парках столицы, были взяты пробы "розового снега" в двух районах, которые отправили в лабораторию.
Как выяснилось, в первом случае один из образцов содержал сок свеклы, а другой - сироп.
"Всеми возможными методами мы не обнаружили никакого яда в обоих образца", - резюмировал заведующий отделом экспертизы КНИИСЭ Олег Посильский.
Видео: Специалисты рассказали о "розовом снеге" и объяснили, опасен ли он для собак
Тем не менее владельцами собак не стоит терять бдительность, а также желательно внимательно и ответственно относиться к их выгулу. Зоозащитники рекомендуют гражданам в этом случае после каждой прогулки тщательно вымывать лапы домашним животным. Также специалисты объяснили, как правильно оказывать помощь, если собака отравилась едой на улице - полезные лайфхаки предоставили в общественной организации "heart_ddog" на странице в Facebook.
Что делать, если собака отравилась
- Главный и универсальный способ - это набрать полную чайную ложку обычной соли и впихнуть ее как можно глубже в рот собаке - обязательно поверх языка, то есть высыпать на самый корень. Соль не только мгновенно вызывает сильную рвоту, но и является антидотом к Дитилину, Адилину и прочим курареподобным ядам, которые обычно используют догхантеры.
- При отравлении изониазидом собака умирает не сразу. Есть короткое время, за которое нужно успеть ввести антидот. Главное не паниковать и не мешкать! Если собака начала "делать велосипед", то есть судорожно перебирать всеми четырьмя лапами, то срочно вколите ей Пиридоксин - витамин В6, который продается в аптеках. Не надо стремиться набрать побольше в один шприц - отламывайте носики ампул и колите их одну за другой из одного шприца.
- После десятой ампулы собака обычно успокаивается, но становится очень слабой и теряет координацию движений. Это не страшно. Вколите в холку ампулу камфоры (Сульфокамфокаин) и оставьте пса приходить в себя, рядом оставьте емкость с водой. Если есть возможность, затем отвезите к ветеринарам, чтобы те поставили капельницы для удаления остатков отравы из организма.
- Если собака не дергает лапами (не "велосипедит"), а просто выглядит нездоровой, - посмотрите на истечения изо рта и ануса. Если есть кровь, значит ее отравили не изониазидом, а "крысидом", и начались внутренние кровоизлияния. Тогда надо вкалывать ВиКаСол (продается в аптеках). Потом нужно обязательно обратиться к ветеринару.
Напомним, что недавно украинцы разоблачили живодера, который под маской благодетеля забирал бездомных животных.