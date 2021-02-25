Разгадана тайна розового снега в Киеве: чем оказалось вещество на самом деле

В Киеве розовые пятна на снегу заметили в феврале практически во всех районах столицы, что серьезно обеспокоило владельцев собак, ведь именно так догхантеры "метят" места, где разбрасывают яд. Специалисты провели анализы окрашенного снега и объяснили, представляет ли он опасность для животных.

Об этом говорится в сюжете программы " Київ.NewsRoom " на телеканале "Киев".

Отмечается, что в течение месяца также участились обращения граждан в ветеринарные клиники относительно отравления хвостатых питомцев. А на улицах можно было наблюдать, как киевляне - в целях профилактики - лопатами убирали "розовый снег" и выбрасывали на помойку.

Чтобы разобраться в загадке розовых пятен на заснеженных улицах и парках столицы, были взяты пробы "розового снега" в двух районах, которые отправили в лабораторию.

Как выяснилось, в первом случае один из образцов содержал сок свеклы, а другой - сироп.

"Всеми возможными методами мы не обнаружили никакого яда в обоих образца", - резюмировал заведующий отделом экспертизы КНИИСЭ Олег Посильский.

Видео: Специалисты рассказали о "розовом снеге" и объяснили, опасен ли он для собак

Тем не менее владельцами собак не стоит терять бдительность, а также желательно внимательно и ответственно относиться к их выгулу. Зоозащитники рекомендуют гражданам в этом случае после каждой прогулки тщательно вымывать лапы домашним животным. Также специалисты объяснили, как правильно оказывать помощь, если собака отравилась едой на улице - полезные лайфхаки предоставили в общественной организации "heart_ddog" на странице в Facebook.

Что делать, если собака отравилась