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Актер Талашко после секс-скандала уволился из университета имени Карпенко-Карого

Автор: Роман Мирончук

Владимир Талашко написал заявление об увольнении из университета имени Карпенко-Карого после того, как попал в громкий секс-скандал. Известного актера и преподавателя несколько студенток и абитуриенток обвиняли в домогательствах.

Об увольнении Талашко рассказала актриса Виктория Муштей на своей странице в Facebook.

"Битва выиграна. Талашко написал заявление по собственному желанию и преподавать в университете не будет. Теперь есть прецедент официального расследования харасмента в творческом вузе и успешная его развязка", - написала Муштей.

Она поблагодарила многих актеров и девушкам, которые не побоялись написать заявление в университет и министерство.

Виктория также отметила, что все эти усилия были сделаны ради новых студенток и абитуриенток, и чтобы стало примером для других педагогов, которые злоупотребляют своим положением.

Актриса также рассказала, что написала в университет имени Карпенко-Карого еще 30 августа и в письме указала, что у нее есть контакты девушек, к которым домогался Талашко, и она готова их предоставить и сотрудничать с группой расследования.

Но с ней никто не связывался. После адвокатских запросов стало известно, что в университете создали специальную группу расследования и продолжили ее работу до 31 декабря 2021 года.

"Это банальное желание затянуть процесс и по-тихому замять вопрос. Выводы очевидны", - добавила Муштей.

Напомним, Талашко также обвинили в изнасиловании 17-летней девушки. Это сделала маркетолог Мария Матрос, которая не была его студенткой.

Мы также писали о том, что актриса Анастасия Вергелес призналась, что Владимир Талашко также приставал и к ней.

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Киевактер