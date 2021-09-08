Актера Талашко после домогательств обвиняют в изнасиловании 17-летней девушки

Владимир Талашко попал в скандал после того, как его обвинили в домогательствах к молодым студенткам Киевского национального университета имени Карпенко-Карого, где он преподает. Теперь же народного артиста Украины обвиняют в изнасиловании.

Маркетолог Мария Матрос, которая не была студенткой Талашко, обвинила его в том, что он ее изнасиловал в возрасте 17 лет. Талашко был другом ее семьи, и она знала его с четырех лет.

Когда девушка закончила школу и думала над поступлением, Талашко предложил ей поступать в университет Карпенко-Карого. При этом он предложил приехать в Киев послушать экзамены.

"Я узнаю о датах экзаменов и вижу, что он приглашает меня к себе на 2 недели позже этих экзаменов. Но я подумала, что он знает, что делает. Когда я приехала, мы поговорили об экзамене, хотя это не очень его интересовало, и он начал ко мне приставать", - рассказала Мария.

Девушка вспомнила, что Талашко предложил ей перейти на "ты", и пропустить стаканчик. Матрос дала понять, что не хочет близости с 62-летним актером, но он продолжал настаивать на своем.

Тогда она поняла, что ей никто не поверит и решила быстро уехать домой. Теперь спустя годы она решила все рассказать, чтобы поддержать других женщин, которые выступили против Талашко.

Она готова подтвердить свои слова в суде лишь бы добиться справедливого наказания для Талашко.

По словам девушки, она никогда не была из тех девушек, которые привлекают внимание мужчин. Мария ходила в больших очках и была заучкой.

Сам Талашко опроверг обвинения в изнасиловании и домогательствах.

"Ничего не знаю, впервые слышу это", - заявил актер.