Еще одна украинская актриса рассказала о домогательствах Талашко: "заставлял раздеваться"

Анастасия Вергелес призналась, что знаменитый украинский актер и преподаватель Владимир Талашко, которого обвиняют в сексуальных домогательствах к абитуриенткам и студенткам, также приставал и к ней. Кроме того, он унижал ее перед однокурсниками.

Вергелес поступила в Карпенко-Карого в мастерскую Владимира Талашко в 2009 году. В первый год были просто какие-то шутки и психологический прессинг со стороны Талашко.

"Владимир Дмитриевич (Талашко) постоянно шутил о том, что хочется меня раздеть, что он бы хотел, чтобы я разделась, что интересно посмотреть, какой у меня размер груди. У нас был момент, когда во время репетиции он меня три часа с разных сторон заставлял раздеваться, объяснял мне, что это важно и так далее" - вспомнила Анастасия.

По ее словам, у актера была цель раздеть ее при всех. Талашко не отпускал студентов пока Вергелес не сделала свой этюд и не разделась.

"Я разделась, сняла футболку или кофту, я уже не помню, осталась в нижнем белье и сделала этюд", - отметила она.

После этого она позвонила своему отцу и все ему рассказала. Мужчина поговорил с педагогом, но это его не остановило. Он продолжал морально уничтожать свою студентку.

Анастасия говорит, что в то время в университете ходили слухи, что у Талашко есть интимные связи со своими студентками.

Она с девочками из университета ходила в деканат, чтобы написать заявление на замену мастера. Там им объяснили, что один курс уже писал такое заявление, но другого мастера студентам так и не дали. Девушкам также сказали, что у Талашко есть "крыша".

После этого она хотела перейти на параллельный курс, но мастер из актерского курса сказал, что не возьмет ее к себе. Ему не нужны были проблемы и Талашко ему звонил и сказал, что Вергелес его лучшая ученица.

После окончания второго курса Анастасия решила поступать заново в университет, но уже на другую специальность - диктор и телеведущий. Девушке пришлось снова идти на первый курс, чтобы попасть к другому мастеру.

Она призналась, что после этого на протяжении года ходила к психологу, чтобы избавится от травмы, которую ей нанес Талашко, и перебороть боязнь сцены.

Почему заговорила именно сейчас

Актриса решила заговорить, поскольку услышала историю о 15-летней девочке, которую домогался Талашко. Она хочет, чтобы педагога отстранили от его работы со студентами.