Сразу после выборов: выступавший в Крыму комик едет в Украину

Ваня Усович (Коллаж РБК-Украина)

Ваня Усович выступит в Киеве, несмотря на то, что он ездил в аннексированный Крым

Ваня Усович выступит в Киеве, несмотря на то, что в 2016 году стендап-комик посещал аннексированный Россией Крым.

Ваня Усович (фото: instagram.com/vanya.usovich)

Выступление белорусского юмориста, который на сегодняшний день живет и работает в России, должно состояться в столице Украины 22 апреля. Об этом свидетельствует афиша мероприятия.

Описание концерта Вани Усовича на сайте билетного оператора

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Отмечается, что программа комика на 75% повторит концерт 13 февраля в Киеве. Тогда, кстати, мы уже писали о том, что Усович едет в Украину, несмотря на нарушение ним закона.

Напомним, что Ваня Усович выступал 15 сентября 2016 года в аннексированном россиянами Крыму. Концерт юмориста проходил в симферопольском баре TorTuga.

Скриншот (vk.com)

При этом, тогда выступление Усовича до последнего момента держалось в тайне. На афишах он значился как "Сюрприз". Сам юморист также не афишировал свою поездку на аннексированный полуостров и не публиковал фотоотчет с выступления.

Скриншот (vk.com)

Ранее мы писали о том, что актер из телесериала "Сваты" Федор Добронравов снова нарушил украинское законодательство. Через две недели после снятия запрета на въезд в Украину россиянин отправился с гастролями в оккупированный РФ Крым.