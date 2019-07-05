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Поп-звезду 80-х экстренно прооперировали в Москве

STYLERЖизнь    05.07.2019 - 11:16
Поп-звезду 80-х экстренно прооперировали в Москве
Шатунов из группы Ласковый май экстренно прооперирован в Москве (фото: коллаж РБК-Украина)

Юрий Шатунов попал в больницу и ему сделали операцию

Юрий Шатунов из легендарной группы "Ласковый май" экстренно госпитализирован. Звезду прооперировали в одной из больниц Москвы. Об этом сообщают российские СМИ.

После гастрольного тура 45-летний Шатунов жаловался на сильную зубную боль. Позже выяснилось, что он простудился, а зубная боль была осложнением после болезни.

Несмотря на боли, певец не стал переносить свои выступления и выступил на четырех концертах из 37 принимая антибиотики и обезболивающие. Артист не хотел огорчать своих поклонников, ведь в каждом городе, где у него проходили концерты, были полные залы людей.

Поп-звезду 80-х экстренно прооперировали в Москве

Юрий Шатунов (фото: instagram.com/yuriy_shatunov)

Когда артист приехал на свой концерт в Москву, то ему стало плохо и его положили в одну из местных больниц. После осмотра врачи выявили воспалительный процесс левой гайморовой пазухи. Певца начали готовить к экстренной операции.  

Хирургическое вмешательство прошло успешно. Шатунова прооперировали под общим наркозом и сейчас он уже пришел в себя. По словам директора Шатунова Аркадия Кудряшова, артист чувствует себя хорошо, и врачи говорят, что в больнице он пролежит еще неделю.

После того, как Юрий выйдет из больницы он поедет в следующую клинику, в которой ему удалят зуб, из-за которого и началось воспаление. Следующие выступления у артиста начнутся 10 октября.

Напомним, что в Новороссийске Шатунову уже было плохо из-за зубной боли и его тогда тоже госпитализировали.

Ранее сообщалось, что раскрыта истинная причина отравления Бари Алибасова, который недавно попал в больницу.

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