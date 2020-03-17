Актер из "Игры престолов" заболел коронавирусом

Игра престолов (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус обнаружили у звезды "Игры престолов"

Коронавирусом заболел актер из сериала "Игра престолов" Кристофер Хивью. Об этом 41-летний актер рассказал в своем микроблоге в Instagram. Он поделился своим диагнозом и рассказал, как будет лечиться в ближайшие дни.

Кристофер Хивью вместе со своей семьей уходит на самоизоляцию в своем доме до полного выздоровления.

"Привет из Норвегии! Сожалею, но сегодня у меня был подтвержден положительный результат на COVID19, вирус Corona. Моя семья и я будем на самоизоляции дома столько, сколько нужно. У нас хорошее здоровье - у меня только легкие симптомы простуды. Есть люди с более высоким риском, для которых этот вирус может быть разрушительным диагнозом, поэтому я призываю всех вас быть чрезвычайно осторожными", - признался актер.

Коронавирусом заболел актер из Игры престолов (фото: instagram.com/khivju)

Также он дал своим поклонникам советы о том, как действовать, чтобы не заразиться коронавирусом.

"Мойте руки, держитесь на расстоянии 1,5 метра от других, отправляйся на карантин. Просто сделайте все возможное, чтобы остановить распространение вируса. Вместе мы можем бороться с этим вирусом и предотвратить кризис в наших больницах. Пожалуйста, заботьтесь друг о друге, держитесь на расстоянии и будьте здоровы! Пожалуйста, посетите веб-сайт Центра по контролю за заболеваниями в вашей стране и следуйте правилам обеспечения безопасности и защиты не только себя, но и всего нашего сообщества, и особенно тех, кто подвергается риску, таких как пожилые люди и люди с хроническими заболеваниям", - подытожил актер.

Напомним, что ранее стали известны детали о больных коронавирусом в Киеве.

Ранее сообщалось, что метро в Киеве и по Украине закрывают.