ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Актор з "Гри престолів" захворів коронавірусом

STYLERПерсони    17.03.2020 - 00:24
Актор з "Гри престолів" захворів коронавірусом
Гра престолів (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус виявили у зірки "Гри престолів"

Коронавірусом захворів актор із серіалу "Гра престолів" Крістофер Хів'ю. Про це 41-річний актор розповів у своєму мікроблозі в Instagram. Він поділився своїм діагнозом і розповів, як буде лікуватися найближчими днями.

Крістофер Хів'ю разом зі своєю родиною йде на самоізоляцію у своєму будинку до повного одужання.

"Привіт з Норвегії! Шкодую, але сьогодні у мене був підтверджений позитивний результат на COVID19, вірус Corona. Моя сім'я і я будемо на самоізоляції вдома стільки, скільки потрібно. У нас гарне здоров'я - у мене тільки легкі симптоми застуди. Є люди з більш високим ризиком, для яких цей вірус може бути руйнівним діагнозом, тому я закликаю всіх вас бути надзвичайно обережними", - зізнався актор.

Актор з &quot;Гри престолів&quot; захворів коронавірусом

Коронавірусом захворів актор з Гри престолів (фото: instagram.com/khivju)

Також він дав своїм шанувальникам поради про те, як діяти, щоб не заразитися коронавірусом.

"Мийте руки, тримайтеся на відстані 1,5 метра від інших, вирушайте на карантин. Просто зробіть все можливе, щоб зупинити поширення вірусу. Разом ми можемо боротися з цим вірусом і запобігти кризі в наших лікарнях. Будь ласка, піклуйтеся одне про одного, тримайтеся на відстані та будьте здорові! Будь ласка, відвідайте веб-сайт Центру по контролю за захворюваннями у вашій країні та дотримуйтесь правил забезпечення безпеки та захисту не тільки себе, але і всього нашого співтовариства, і особливо тих, хто піддається ризику, таких як літні люди та люди з хронічними захворюваннями", - підсумував актор.

Нагадаємо, що раніше стали відомі деталі про хворих коронавірусом в Києві.

Раніше повідомлялося, що метро у Києві та по Україні закривають.

В Україні запрацює програма доставки продуктів громадянам В Україні буде створений фонд боротьби з коронавірусом за підтримки великого бізнесу
Новини України Игра престоловКоронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся