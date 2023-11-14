Аккаунт Threads теперь можно удалить отдельно от профиля в Instagram

Разработчики из Meta Platforms продолжают активно развивать свою социальную сеть Threads, которая является аналогом X (бывший Twitter). В последнем обновлении они внесли изменения, позволяющие пользователям удалять свои профили в Threads, не удаляя при этом своих аккаунтов в Instagram.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт о компьютерной технике и гаджетах The Verge .

Глава Instagram, Адам Моссери, объявил о доступности этой функции в меню настроек под новым разделом "Удалить или деактивировать профиль". На данный момент функция находится в процессе распространения и может быть недоступна для всех пользователей социальной сети.

Эта возможность удаления профиля Threads была введена в ответ на жалобы пользователей, которые были недовольны тем, что вместе с ним предлагалось удалить связанный аккаунт в Instagram.

Ранее Моссери отмечал, что разработчики ищут способы реализации отдельного удаления профиля в Threads без влияния на аккаунт в Instagram, и, пожалуй, им это удалось сделать. Пользователи также могут деактивировать профиль вместо его окончательного удаления, если они не желают лишаться его навсегда.

Моссери также сообщил о новой опции отключения автоматической публикации постов из Threads в социальных сетях Facebook и Instagram, принадлежащих Meta. Эта функция была интегрирована несколько дней назад и доступна не всем пользователям.

Кроме того, известно, что Meta работает над внедрением в Threads других функций, таких как возможность добавления хештегов и отправки личных сообщений.