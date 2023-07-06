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Маск погрожує Цукербергу судом через новий застосунок Meta

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США, Четвер 06 липня 2023 22:54
Маск погрожує Цукербергу судом через новий застосунок Meta Фото: соціальна мережа Twitter (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Twitter погрожує судовим позовом проти Meta через її нову текстову платформу. Компанія Ілона Маска звинувачує Марка Цукерберга в браконьєрстві колишніх співробітників для створення програми-копії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Semafor.

У середу компанія Instagram представила Threads - текстовий компаньйон Instagram, який нагадує Twitter та інші текстові соціальні платформи. Буквально через кілька годин юрист Twitter Алекс Спіро надіслав листа генеральному директору Meta Марку Цукербергу, звинувативши компанію в "систематичному, навмисному та незаконному привласненні комерційної таємниці Twitter та іншої інтелектуальної власності".

"Twitter має намір суворо дотримуватись своїх прав на інтелектуальну власність і вимагає, щоб Meta вжила негайних заходів, щоб припинити використання будь-яких комерційних секретів Twitter або іншої конфіденційної інформації", - написав Спіро в листі.

Спіро також звинуватив Meta в тому, що вона найняла десятки колишніх співробітників Twitter, які "мали й продовжують мати доступ до комерційних секретів Twitter та іншої вкрай конфіденційної інформації".

Нагадаємо, ми повідомляли, що компанія Meta запускає новий додаток Threads, який покликаний стати альтернативою Twitter, що належить Ілону Маску.

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Марк Цукерберг Илон Маск
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