На "Академік Вернадський" прийшов пінгвін-поліцейський: що він робив (фото)

Що робив пінгвін-поліцейський на Галіндезі

За спостереженнями полярників, спершу "поліцейський" з'явився неподалік причалу і почав "перевіряти" гнізда субантарктичних пінгвінів, яких на Галіндезі декілька тисяч.

Антарктичний пінгвін перевіряє гнізда (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Вочевидь, до одного з гнізд у пінгвіна-перевіряльника виникли зауваження - "поліцейський" став регулярно навідуватися до кам'яної оселі та дзьобати її "власників".

Антарктичний та субантарктичні пінгвіни (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Науковці зазначають, що так тривало декілька днів. Але зрештою пінгвінам вдалося порозумітися, й "поліцейський" перемістився в іншу частину Галіндезу.

Пінгвін-поліцейський почав сваритися з субантарктичними пінгвінами (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Що відомо про антарктичного пінгвіна

Як розповідають в Національному антарктичному науковому центрі, антарктичний пінгвін отримав свою другу назву через характерну ознаку - чорну тонку смужку на підборідді птаха, яка нагадує ремінець шолома констебля.

Антарктичного пінгвіна назвали "поліцейським" через смужку на підборідді (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

Окрім антарктичних пінгвінів, поблизу Національного антарктичного наукового центру мешкають ще два види птахів - субантарктичні пінгвіни та пінгвін Аделі. Як зазначають полярники, антарктичні - найбільш агресивні птахи з цих трьох видів.

Антарктичний пінгвін - доволі агресивний птах (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

"Певний час на нашому острові їх було навіть двоє: можливо, це пара, яка шукала собі місце для гніздування",- уточнили в Національному антарктичному науковому центрі.

Як розповів біолог 29-ї УАЕ, Світозар Давиденко, один з антарктичних пінгвінів вирішив нахабно зайняти зроблене гніздо субантарктичних пінгвінів. Однак власники гнізда змогли зберегти оселю та випровадити непроханого гостя.

Іноді пінгвіни конфліктують (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)

За словами науковців, в Антарктиці пінгвіни зазвичай не мають конфліктів. Це зумовлено різними стратегіями полювання та способами життя. "Однак, як бачимо, сварки між видами теж інколи трапляються" - зазначили полярники.

Як уточнюють в Національному антарктичному науковому центрі, опубліковані фото птахів зробила Анна Соіна.

Допис Національного антарктичного наукового центру (скриншот: facebook.com/@AntarcticCenter)