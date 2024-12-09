На "Академік Вернадський" прийшов пінгвін-поліцейський: що він робив (фото)

До Національного антарктичного наукового центру "Академік Вернадський" завітав войовничий гість - антарктичний пінгвін. Цього птаха часто називають пінгвіном-поліцейським.
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на прес-службу Національного антарктичного наукового центру у Facebook.
За спостереженнями полярників, спершу "поліцейський" з'явився неподалік причалу і почав "перевіряти" гнізда субантарктичних пінгвінів, яких на Галіндезі декілька тисяч.
Антарктичний пінгвін перевіряє гнізда (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)
Вочевидь, до одного з гнізд у пінгвіна-перевіряльника виникли зауваження - "поліцейський" став регулярно навідуватися до кам'яної оселі та дзьобати її "власників".
Антарктичний та субантарктичні пінгвіни (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)
Науковці зазначають, що так тривало декілька днів. Але зрештою пінгвінам вдалося порозумітися, й "поліцейський" перемістився в іншу частину Галіндезу.
Пінгвін-поліцейський почав сваритися з субантарктичними пінгвінами (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)
Як розповідають в Національному антарктичному науковому центрі, антарктичний пінгвін отримав свою другу назву через характерну ознаку - чорну тонку смужку на підборідді птаха, яка нагадує ремінець шолома констебля.
Антарктичного пінгвіна назвали "поліцейським" через смужку на підборідді (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)
Окрім антарктичних пінгвінів, поблизу Національного антарктичного наукового центру мешкають ще два види птахів - субантарктичні пінгвіни та пінгвін Аделі. Як зазначають полярники, антарктичні - найбільш агресивні птахи з цих трьох видів.
Антарктичний пінгвін - доволі агресивний птах (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)
"Певний час на нашому острові їх було навіть двоє: можливо, це пара, яка шукала собі місце для гніздування",- уточнили в Національному антарктичному науковому центрі.
Як розповів біолог 29-ї УАЕ, Світозар Давиденко, один з антарктичних пінгвінів вирішив нахабно зайняти зроблене гніздо субантарктичних пінгвінів. Однак власники гнізда змогли зберегти оселю та випровадити непроханого гостя.
Іноді пінгвіни конфліктують (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)
За словами науковців, в Антарктиці пінгвіни зазвичай не мають конфліктів. Це зумовлено різними стратегіями полювання та способами життя. "Однак, як бачимо, сварки між видами теж інколи трапляються" - зазначили полярники.
Як уточнюють в Національному антарктичному науковому центрі, опубліковані фото птахів зробила Анна Соіна.
Допис Національного антарктичного наукового центру (скриншот: facebook.com/@AntarcticCenter)
До речі, раніше ми писали про те, що полярники "Академік Вернадський" підрахували кількість пінгвінів.
Крім цього, розповідали про те, що найстаріша пташка в світі відклала яйця і чекає на потомство.