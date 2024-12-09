На "Академик Вернадский" пришел пингвин-полицейский: что он делал (фото)

Национальный антарктический научный центр "Академик Вернадский" посетил воинственный гость - антарктический пингвин. Эту птицу часто называют пингвином-полицейским.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра в Facebook.
По наблюдениям полярников, сначала "полицейский" появился недалеко от причала и начал "проверять" гнезда субантарктических пингвинов, которых на Галиндезе несколько тысяч.
Антарктический пингвин проверяет гнезда (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)
Очевидно, к одному из гнезд у пингвина-проверяющего возникли замечания - "полицейский" стал регулярно наведываться к каменному дому и клевать его "владельцев".
Антарктические и субантарктические пингвины (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)
Ученые отмечают, что так продолжалось несколько дней. Но в конце концов пингвинам удалось найти общий язык, и "полицейский" переместился в другую часть Галиндеза.
Пингвин-полицейский начал ссориться с субантарктическими пингвинами (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)
Как рассказывают в Национальном антарктическом научном центре, антарктический пингвин получил свое второе название по характерному признаку - черной тонкой полоске на подбородке птицы, напоминающую ремешок шлема констебля.
Антарктического пингвина назвали "полицейским" из-за полоски на подбородке (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)
Кроме антарктических пингвинов, вблизи Национального антарктического научного центра обитают еще два вида птиц - субантарктические пингвины и пингвин Адели. Как отмечают полярники, антарктические - наиболее агрессивные птицы из этих трех видов.
Антарктический пингвин - довольно агрессивная птица (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)
"Некоторое время на нашем острове их было даже двое: возможно это пара, которая искала себе место для гнездования", - уточнили в Национальном антарктическом научном центре.
Как рассказал биолог 29-й УАЭ, Свитозар Давиденко, один из антарктических пингвинов решил нагло занять сделанное гнездо субантарктических пингвинов. Однако владельцы гнезда смогли сохранить дом и выпроводить незваного гостя.
Иногда пингвины конфликтуют (фото: facebook.com/@AntarcticCenter)
По словам ученых, в Антарктике у пингвинов обычно нет конфликтов. Это обусловлено разными стратегиями охоты и образами жизни. "Однако, как видим, ссоры между видами тоже иногда случаются", - отметили полярники.
Как уточняют в Национальном антарктическом научном центре, опубликованные фото птиц сделала Анна Соина.
Публикация Национального антарктического научного центра (скриншот: facebook.com/@AntarcticCenter)
Кстати, раньше мы писали о том, что полярники "Академик Вернадский" подсчитали количество пингвинов.
Кроме этого, рассказывали о том, что самая старая птица в мире отложила яйца и ждет потомства.