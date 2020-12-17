Академик НАН назвал самый эффективный тест на коронавирус

Тест ИФА на антиген к коронавирусу гораздо чувствительнее, чем экспресс-тесты. Кроме того, в отличие от ПЦР-теста он быстрее и проще.

Такое мнение выразил Владимир Широбоков, который является академиком НАН и НАМН Украины, доктором медицинских наук и профессором медуниверситета им. А. А. Богомольца, пишет УНН.

По словам специалиста, иммуноферментный анализ (ИФА) ищет в биоматериале человека особые антигены - белки, что находятся на поверхности любого возбудителя, включая и COVID-19.

"В иммуноферментном анализе используют иммуноферментные антитела для определения S-антигена на поверхности возбудителя. А возбудитель находится в тех же материалах, где мы ищем РНК. Это простой тест, быстрее, чем ПЦР-тест и не уступает чувствительностью ", - говорит ученый.

Широбоков утверждает, что ИФА чувствительнее, чем экспресс-тест. Если первый дает развернутый анализ, то второй - определяет "на глаз".

"Это (ИФА. - Ред.) действительно развернутый анализ, где лабораторные приборы регистрируют информацию. А в экспресс-тесте просто на глаз: там полоски проявляются. А вот ИФА-тест на антиген рекомендуется как более чувствительный по сравнению с экспресс-тестом", - добавил он.

Ранее мы писали, что врач из Львова Тарас Жиравецкий перечислил анализы, которые нужно сдать после перенесенного коронавируса.

Также в Минздраве рассказали про случаи повторного заражения коронавирусом и рассказали, кому следует опасаться подхватить болезнь снова.

Кроме того украинский инфекционист рассказала, как определить, что вы уже переболели коронавирусом.