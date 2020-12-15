Врач рассказала, как понять, что вы уже переболели коронавирусом

Как узнать, что вы уже переболели коронавирусом (коллаж: РБК-Украина)

Врач-инфекционист рассказала про самый надежный способ понять, что вы уже переболели коронавирусом. Это ИФА-тест на антитела к COVID-19. Но есть и другие способы.

Медик Лариса Мороз говорит, что после перенесенного коронавируса (даже бессимптомно), в нашем организме вырабатывается достаточно антител, чтобы защитить его от повторного заражения. Об этом пишет УНН.

"Таким образом организм может быть защищен от повторного заражения. Потому, тем, кто переболел, и тем, кто сомневается - необходимо сдать ИФА-тест на антитела перед планированием новогоднего отпуска с путешествиями", - советует врач.

Если у человека в достаточном количестве антитела, он будет в безопасности, и не будет волноваться о заражении.

"Если человек болел бессимптомно и хочет не волноваться, то нужно сделать ИФА-тест - и все", - добавила инфекционист.

Отметим, что ранее врачи также дали ряд советов, как определить перенесенный ранее коронавирус по симптомам. Если вспомнить о перенесенной в последнее время болезни, то наиболее вероятными признаками перенесенного COVID-19 будут:

Вы болели сильно - то есть перенесли болезнь тяжелее, чем при обычной простуде.

У вас была потеря обоняния и/или вкуса.

После болезни у вас некоторое время была одышка.

У вас долго был сухой отрывистый кашель

После болезни вы чувствовали слабость, уставали быстрее, чем обычно.

А если все эти симптомы проявились после того, как вы контактировали с человеком, больным коронавирусом, то шанс того, что вы уже переболели, гораздо выше.

Ранее украинский врач также рассказал про симптомы коронавируса, которые могут означать тяжелую форму болезни.

Кроме того один из ведущих львовских медиков назвал реальную цифру заболевших коронавирусом в Украине. И эта цифра гораздо отличается от официальной статистики.