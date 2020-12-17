Академік НАН назвав найбільш ефективний тест на коронавірус

Тест ІФА на антиген до коронавірусу набагато чутливіший, ніж експрес-тести. Крім того, на відміну від ПЛР-тесту він швидше і простіше.

Таку думку висловив Володимир Широбоков, який є академіком НАН і НАМН України, доктором медичних наук та професором медуніверситету ім. О. О. Богомольця, пише УНН.

За словами фахівця, імуноферментний аналіз (ІФА) шукає в біоматеріалі людини особливі антигени - білки, що знаходяться на поверхні будь-якого збудника, включаючи і COVID-19.

"В імуноферментному аналізі використовують імуноферментні антитіла для визначення S-антигену на поверхні збудника. А збудник знаходиться в тих же матеріалах, де ми шукаємо РНК. Це простий тест, швидше, ніж ПЛР-тест і не поступається чутливістю ", - говорить учений.

Широбоков стверджує, що ІФА чутливіше, ніж експрес-тест. Якщо перший дає розгорнутий аналіз, то другий - визначає "на око".

"Це (ІФА. - Ред.) дійсно розгорнутий аналіз, де лабораторні прилади реєструють інформацію. А в експрес-тесті просто на око: там смужки проявляються. А ось ІФА-тест на антиген рекомендується як більш чутливий у порівнянні з експрес-тестом", - додав він.

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