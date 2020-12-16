Украинский врач перечислил анализы, которые нужно сдать после коронавируса

Какие анализы нужно сдать после коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

После перенесенного коронавируса стоит сдать ряд анализов, чтобы врач смог оценить общее состояние вашего организма. Главный врач Львовского диагностического центра Тарас Жиравецкий рекомендует в первую очередь сдать общий анализ крови и мочи.

Об этом медик рассказал на своей странице в Facebook.

Врач говорит, что из общего анализа мочи можно будет сделать вывод, как работают почки.

Также можно сдать печеночные пробы. При этом результаты анализов могут после болезни отличаться от нормы.

"Они могут быть выше, поэтому не волнуйтесь. Но мониторинг их важный, поскольку часто вы принимали парацетамол, ибупрофен, нимесил, и это может немного поднимать печеночные пробы", - говорит медик.

Кроме того, он советует сдать почечные пробы, а также анализы на уровень креатинина и мочевины в крови. Исходя из результатов, возможно, понадобится специальная диета или даже препараты.

"Эти два показателя важны, чтобы понять, как работают почки. Кроме того, мочевая кислота часто может меняться после ковида. Если она поднимается, вам врач посоветует диету и, если необходимо, лекарства, которые будут снижать мочевую кислоту", - добавил он.

Также специалист советует проверить уровень глюкозы в крови. Этот показатель очень важен, особенно для тех, у кого есть предрасположенность к сахарному диабету и повышению сахара.

А вот КТ повторно врач не рекомендует делать повторно, если сатурация в норме, анализы в порядке, отсутствует одышка и температура.

"Если у вас нормальная сатурация кислородом, я не рекомендую делать компьютерную томографию еще раз. Не нужно еще раз проводить КТ, особенно, если вы ее уже проводили. Если у вас тоже все хорошо с анализами и у вас нормальный Ц-реактивный протеин, ферритин, общий анализ крови, нет температуры, одышки и вам не делали КТ, делать ее смысла нет", - добавил он.

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