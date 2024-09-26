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Ахтем Сеітаблаєв розповів, чим займається на службі та яку зарплатню отримує

Ахтем Сеітаблаєв розповів про службу (Фото: instagram.com/akhtemseit)
Автор: Любов Блажко

Ахтем Сеітаблаєв висловився про свою службу, а також прокоментував тему фінансів. Нагадаємо, з перших днів повномасштабної війни він вступив до лав ТРО.

Що з цього приводу сказав відомий український режисер кримськотатарського походження, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю Славі Дьоміну.

Сеітаблаєв про службу та гроші

Так, режисер поділився, яку посаду наразі займає.

"Останні півтора року я проходжу службу в управлінні комунікацій штабу командування Сил територіальної оборони Збройних сил України. Я - художній керівник підрозділу 'ТРО медіа' - це неофіційна назва нашої структури управління комунікацій", - пояснив чоловік.

"Ми доволі багато їздимо по всій країні, включно з лінією зіткнення. Створюємо матеріали, які потім показуємо за кордоном і всередині країни. Це і документалістика, і освітні програми, аналітика, а також художній фільм", - додав він. 

скриншоти з інтерв'ю

Дьомін також поцікавився, який розмір зарплатні має Ахтем як військовослужбовець. Сеітаблаєв відповів, що йдеться про суму трохи більшу за 20 000 грн, а загалом на місяць він заробляє менш як 2 000 доларів.

"Я отримую 21 000 грн. Також я заробляю з того, що знімаю, викладаю та консультую. На місяць це від 30 до 50 000 грн", - сказав режисер. 

До слова, нещодавно Ахтем став заслуженим діячем мистецтв України. Цю відзнаку він отримав від Володимира Зеленського з нагоди Дня українського кіно. Сеітаблаєв є автором культових стрічок і долучався до створення таких фільмів, як "Хайтарма", "Чужа молитва" та низки інших. 

 

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