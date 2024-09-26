Ахтем Сеитаблаев рассказал, чем занимается на службе и какую зарплату получает

Сеитаблаев о службе и деньгах

Так, режиссер поделился, какую должность сейчас занимает.

"Последние полтора года я прохожу службу в управлении коммуникаций штаба командования Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Я - художественный руководитель подразделения 'ТРО медиа' - это неофициальное название нашей структуры управления коммуникаций", - объяснил мужчина.

"Мы достаточно много ездим по всей стране, включая линию столкновения. Создаем материалы, которые потом показываем за границей и внутри страны. Это и документалистика, и образовательные программы, аналитика, а также художественный фильм", - добавил он.

скриншоты из интервью

Демин также поинтересовался, какой размер зарплаты Ахтем имеет как военнослужащий. Сеитаблаев ответил, что речь идет о сумме чуть больше 20 000 грн, а всего в месяц он зарабатывает менее 2 000 долларов.

"Я получаю 21 000 грн. Также я зарабатываю из того, что снимаю, преподаю и консультирую. В месяц это от 30 до 50 000 грн", - сказал режиссер.

К слову, недавно Ахтем стал заслуженным деятелем искусств Украины. Это отличие он получил от Владимира Зеленского по случаю Дня украинского кино. Сеитаблаев является автором культовых лент и приобщался к созданию таких фильмов, как "Хайтарма", "Чужая молитва" и ряду других.