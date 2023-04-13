Ахтем Сеітаблаєв після розлучення закрутив новий роман: що відомо

Хто нова обраниця

Загалом актор підтвердив, що закохався та закрутив новий роман.

Однак, режисер не поспішає ділитися особистим життям та тримає його у таємниці. Ахтем Сеітаблаєв лише лаконічно прокоментував нові стосунки: "Я радію цьому".

Відомо, що у пари серйозні стосунки. Ходять чутки, що актор зустрічається з молодою обраницею. Однак він сам відмовляється щось коментувати.

"А не буду відповідати на запитання", - з усмішкою сказав він.

Ахтем Сеітаблаєв (скриншот)

Що відомо про минулий шлюб

Іванна Дядюра - друга дружина режисера, яка є продюсеркою його фільмів. У 2013 році вони одружилися. Церемонія проходила у Судаку, в колі рідних та близьких.

У подружжі народилась донька Сафіє. Також Ахтем має старшу доньку Назли, яка нещодавно вийшла заміж та сина Селіма від попередніх стосунків.

Ахтем Сеітблаєв та Іванна Дядюра (фото: vokrug.tv)