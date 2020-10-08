Агрономы рассказали о главной опасности винограда: обратите внимание на сорт

Названа главная опасность винограда (фото: pixabay.com)

Виноград нужно уметь правильно выбирать и употреблять

Агрономы рассказали о главной опасности, какую таит в себе популярная в Украине ягода - виноград. При его выборе очень важно обращать внимание на сорт и регион, где ягода была собрана.

Так, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов говорит, что виноградом в принципе не стоит злоупотреблять. Ведь в нем, обычно, повышено содержание сахара (фруктоза и глюкоза). Об этом пишет Newsyou.

Если человек съест ветку винограда весом до 1 кг, то он получает 150 г фруктозы, что является большим стрессом для организма. При этом количество сахара может быть разным в тех или иных сортах.

Кроме того, виноградники обрабатываются химией для защиты от вредителей. И в этих средствах содержаться обычно сера и медь.

Поэтому кисти следует очень тщательно промывать, прежде чем поставить на стол и полакомиться ими.

Также при выборе продукта следует обращать внимание на внешний вид, дату изготовления и сезон, в котором вырастили виноград,

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