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Агрономи розповіли про головну небезпеку винограду: зверніть увагу на сорт

Четвер 08 жовтня 2020 07:41
Агрономи розповіли про головну небезпеку винограду: зверніть увагу на сорт
Названа головна небезпека винограду (фото: pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Виноград потрібно вміти правильно вибирати і вживати

Агрономи розповіли про головну небезпеку, яку таїть у собі популярна в Україні ягода - виноград. При його виборі дуже важливо звертати увагу на сорт і регіон, де ягода була зібрана.

Так, спеціаліст з сільського господарства Володимир Вікулов каже, що виноградом в принципі не варто зловживати. Адже в ньому, як правило, підвищений вміст цукру (фруктоза і глюкоза). Про це пише Newsyou.

Якщо людина з'їсть гілку винограду вагою до 1 кг, то отримує 150 г фруктози, що є великим стресом для організму. При цьому кількість цукру може бути різною в тих чи інших сортах.

Крім того, виноградники обробляються хімією для захисту від шкідників. І в цих засобах міститися зазвичай сірка і мідь.

Тому грона слід дуже ретельно промивати, перш ніж поставити на стіл і поласувати ними.

Також при виборі продукту слід звертати увагу на зовнішній вигляд, дату виготовлення і сезон, в якому виростили виноград,

Раніше лікарі також розповіли про головну небезпеку, яку таїть у собі хліб та інші хлібобулочні вироби.

Також ми писали про найбільш шкідливий для зубів алкоголь, який потрібно пити через соломинку.

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