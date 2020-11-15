Агрессивный водитель в Киеве силой вытолкнул пассажира из маршрутки (видео)

В Киеве еще один водитель маршрутки попал в очередной скандал. Маршрутчик грубо вытолкал пенсионера из салона транспорта, потому что тот не заплатил за проезд, но имел право на бесплатную поездку.

Инцидент, который произошел 14 ноября, опубликовали очевидцы на странице "Киев Оперативный". На обнародованных видеокадрах видно, что водитель нагло выталкивал летнего мужчину, аргументировав это тем, что пенсионер не имел с собой денег на проезд и пенсионного удостоверения.

Водитель хватал пассажира за одежду и пытался вытолкнуть из салона. Впрочем, пожилой мужчина, упорно отстаивал свою позиции и пригрозил неприятностями водителю.

Примечательно, что ни один из участников конфликта не был в защитной маске, как этого предусматривают карантинные ограничения. У водителя она была приспущена на подбородок.

А вот другие пассажиры решили не вмешиваться в инцидент и просто наблюдали за конфликтом.

В Киеве водитель силой вытолкал пенсионера из маршрутки (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, ранее в полтавской маршрутке едва не погибли люди, потому что в транспортном средстве во время движения отказали тормоза.

Как мы ранее писали, в Одессе мужчина разгромил маршрутку из-за карантина.