Агресивний водій у Києві силоміць випхав пасажира з маршрутки (відео)

У Києві ще один водій маршрутки втрапив у черговий скандал. Маршрутник грубо виштовхав пенсіонера з салону транспорту, бо той не сплатив за проїзд, але мав право на безкоштовну поїздку.

Інцидент, який стався 14 листопада, опублікували очевидці на сторінці "Київ Оперативний". На оприлюднених відеокадрах видно, що водій нахабно виштовхував літнього чоловіка, аргументувавши це тим, що пенсіонер не мав з собою грошей на проїзд і пенсійного посвідчення.

Водій хапав пасажира за одяг і намагався випхати з салону. Втім, літній чоловік, наполегливо відстоював свою позиції і пригрозив неприємностями кермувальнику.

Примітно, що жоден із учасників конфлікту не був у захисній масці, як цього передбачають карантинні обмеження. У водія вона була приспущена на підборіддя.

А от інші пасажири вирішили не втручатися в інцидент і просто спостерігали за конфліктом.

У Києві водій силоміць виштовхав пенсіонера з маршрутки (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, раніше в полтавській маршрутці ледь не загинули люди, бо в транспортному засобі під час руху відмовили гальма.

Як ми раніше писали, в Одесі чоловік розгромив маршрутку з-за карантину.