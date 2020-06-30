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Wizz Air запускает пять новых маршрутов из Украины

Новости » Общество     30.06.2020 - 16:22
Wizz Air запускает пять новых маршрутов из Украины
Фото: самолеты Wizz Air (facebook.com/airportkiev)

Авиакомпания запускает новые рейсы в Чехию и Италию

Лоукостер Wizz Air запускает пять новых маршрутов из Украины в европейские города. Маршрутная сеть будет расширена с сентября 2020 и марта 2021 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Wizz Air.

Сообщается, что с сентября украинцы смогут воспользоваться перелетами из Киева и Львова в Пардубице (Чехия). С марта 2021 откроются направления по маршрутам из Одессы в Милан (Мальпенса), Болонью и Рим. Бронирование билетов уже доступно на сайте авиакомпании.

Wizz Air запускает пять новых маршрутов из Украины

Фото: новые рейсы Wizz Air из Украины

Wizz Air подчеркивает, что с учетом объявленных украинцам предлагают 71 маршрут в 13 стран Европы.

Напомним, ранее сообщалось, что Австрия продлила запрет на авиарейсы из Украины как минимум до 15 июля; решение принято в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация не отвечает критериям Европейского союза.

С середины июня Wizz Air возобновил полеты из украинских аэропортов в страны, которые принимают рейсы из Украины; самолеты этой компании летают в Венгрию, Данию, Германию и Грецию из Киева, Одессы, Львова и Харькова.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Wizz Airполетырейсы
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