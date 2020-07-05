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В Афінах українців тримали в ізоляторі без їжі і в антисанітарії (фото, відео)

STYLERПодії    05.07.2020 - 14:42
В Афінах українців тримали в ізоляторі без їжі і в антисанітарії (фото, відео)
Українці в Афінах провели добу у ізоляторі через візу (колаж: РБК-Україна)

Українці в Афінах змушені були провести ніч в антисанітарії і без їжі

Українці в Афінах провели добу в ізоляторі через відсутність візи. В аеропорту столиці Греції затримали українців, які прилетіли сюди з Києва. Людей не попередили, що для в'їзду в країну їм потрібні візи. Про це розповіла одна із затриманих пасажирів – Марія Чайкіна.

"Нас ніхто не попередив, що потрібна віза, авіакомпанія не попереджала і всіх пустили на борт, тут затримали два рейси – Ryanair і Wizzair. Консул сказав, що нічим допомогти не може", – розповіла дівчина.

Як розповідає туристка, рейс з Києва в Афіни відбувся в суботу ввечері. Але вже під час паспортного контролю їм заборонили в'їзд в країну. Пізніше українців відвезли в поліцейський ізолятор на території аеропорту.

Всіх їх, у тому числі дітей, розмістили в камерах.

В Афінах українців тримали в ізоляторі без їжі і в антисанітарії (фото, відео)

В Афінах українців тримали в ізоляторі без їжі і в антисанітарії (фото, відео)

В Афінах українців тримали в ізоляторі без їжі і в антисанітарії (фото, відео)

В Афінах українців тримали в ізоляторі без їжі і в антисанітарії (фото, відео)

Українці в Афінах провели добу в ізоляторі через візу (фото: "Сегодня")

В антисанітарії та без їжі люди провели всю ніч. Відео опубліковані на сайті "Сегодня".

Варто нагадати, що межі Європейського союзу для українців закриті з 17 березня. Після ослаблення карантину країни Шенгенської зони не відкрили свої кордони для Українців через нестабільну епідеміологічну ситуацію.

Раніше ми писали, що чекає українців на закордонних курортах і де їх приймають.

Також ми повідомляли, що Wizz Air запускає п'ять нових маршрутів з України.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України ГреціяАфины
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