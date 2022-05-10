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Аферисты придумали новую схема развода с бензином: как работает обман

Фото: Украинцам рассказали о новой схеме развода с бензином (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Дефицит бензина в Украине порождает для мошенников все больше способов наживаться на доверчивых людях. Так, украинцам в соцсетях рассылают сообщения о предоставлении "государственных субсидий" на покупку топлива.

Об этом сообщает на Facebook нефтяная компания ОККО.

Как работает преступная схема

Люди в соцсетях получают сообщения о якобы предоставляемых "государственных субсидиях". Аферисты предлагают вам заполнить анкету, и обещают вам за это 5000 гривен. На самом деле, это лишь способ выманить ваши персональные данные.

"Суть в том, что вы проходите опросник и якобы получаете 5000 грн. К тому же мошенники призывают делиться этим ссылками с друзьями и обязательно предоставить персональные данные. Для так называемой "достоверности" информации, на сайте даже есть отзывы "счастливых победителей", – сообщили в ОККО.

Как не попасться на крючок

Украинцев проинформировали, что компания абсолютно не имеет отношения к таким сообщениям.

"Все новости об акциях публикуются исключительно на официальных страницах компании (сайт, Facebook, Instagram), а также в приложении программы лояльности. Не проходите по ссылке, если в адресе набор символов. Если вы перешли по ссылке, ни в коем случае не предоставляйте ваши персональные данные", – сказано в сообщении.

Напомним, из-за российских ракетных ударов в Украине образовался дефицит топлива. Из-за недостатка крупные сети АЗС ввели лимиты на продажу бензина и дизеля, поэтому уже несколько недель на заправках наблюдается ажиотажный спрос и большие очереди.

Читайте также, во Львове придумали способ, как быстро отстоять очередь за бензином.

Как мы ранее писали, сетям АЗС разрешили поднять цены на бензин и ДТ почти на 2 гривны.

Читайте также, из-за дефицита бензина в Украине мошенники разработали схемы обмана, чтобы дурачить украинцев, которые охотятся за топливом.

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