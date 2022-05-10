Аферисты придумали новую схема развода с бензином: как работает обман

Как работает преступная схема

Люди в соцсетях получают сообщения о якобы предоставляемых "государственных субсидиях". Аферисты предлагают вам заполнить анкету, и обещают вам за это 5000 гривен. На самом деле, это лишь способ выманить ваши персональные данные.

"Суть в том, что вы проходите опросник и якобы получаете 5000 грн. К тому же мошенники призывают делиться этим ссылками с друзьями и обязательно предоставить персональные данные. Для так называемой "достоверности" информации, на сайте даже есть отзывы "счастливых победителей", – сообщили в ОККО.

Как не попасться на крючок

Украинцев проинформировали, что компания абсолютно не имеет отношения к таким сообщениям.

"Все новости об акциях публикуются исключительно на официальных страницах компании (сайт, Facebook, Instagram), а также в приложении программы лояльности. Не проходите по ссылке, если в адресе набор символов. Если вы перешли по ссылке, ни в коем случае не предоставляйте ваши персональные данные", – сказано в сообщении.

Напомним, из-за российских ракетных ударов в Украине образовался дефицит топлива. Из-за недостатка крупные сети АЗС ввели лимиты на продажу бензина и дизеля, поэтому уже несколько недель на заправках наблюдается ажиотажный спрос и большие очереди.