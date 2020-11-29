Аферисты придумали новый способ обмануть украинцев: как не попасться

Раскрыты новые схемы мошенничества в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Мошенники взламывают страницы в соцсетях и устраивают платную "регистрацию" в банках

В Украине учащаются случаи мошенничества в социальных сетях и с помощью телефонных звонков. Украинцы массово рассказывают о недавних проделках аферистов. Как сообщается, аферисты начали по-новому представляться "банковскими сотрудниками" и взламывать страницы пользователей в соцсетях с целью заполучить денежные средства. О том, какие схемы обмана действуют в Украине на текущий момент – читайте ниже.

Так, аферисты изменили схему мошенничества, представляясь банковскими сотрудниками. Они звонят уже зная номер потенциальной жертвы и требуют подойти к терминалу на улице, чтобы их смог зафиксировать видеорегистратор. Подозрительным украинке показалось то, что "сотрудник банка" говорил на русском языке. Об этом пишет OBOZREVATEL.

"Вам необходимо авторизоваться, подойти к терминалу, чтобы вас камера могла фото- и видеорегистрировать. Вы, когда брали карту, вас фотографировали", – заявил мошенник.

Женщина отказалась куда-либо идти, объясняя это тем, что сейчас в стране карантин.

Тем не менее злоумышленник все же вынудил ее перевести ему 500 грн за "регистрацию через Приват24". Если бы на карте было больше средств, украинка могла бы лишиться и большей суммы.

Также "банковские сотрудники" предлагают проверить транзакцию. Так одна украинка лишилась более 50 тысяч гривен.

"Мама занималась со своим студентом. Ей позвонили якобы из банка. Сказали, что нужно всего лишь проверить транзакцию. Попросили перевести средства на несколько карт. Она прямо на уроке сделала все, как ей сказали. Больше 50 тысяч гривен тремя порциями перевела. Обратились в полицию, в банк. Часть суммы, которую перевели одним из трех траншей, удалось вернуть", – рассказала киевлянка Карина.

Часто обзвоном занимаются заключенные прямо из мест лишения свободы. Работает целая сеть, обзванивают всех подряд. Также недавно мы рассказывали о еще одном способе мошенничества, когда злоумышленники взламывают чужой аккаунт в соцсетях и выманивают деньги через их знакомых.

Замдиректора ЕМА Олеся Данильченко рассказала, что во всех случаях мошенничества с так называемыми "банковскими сотрудниками", аферисты действуют тремя способами:

либо запугивают рассказами о попытках украсть деньги с карты;

либо убеждают, что родственник попал в опасность;

либо завлекают обещаниями дешевой наживы (выигрыш в лотерее и т.п.).

Эксперт советует вообще не реагировать на звонки от имени банка. Как только вам звонят, прекращайте разговор или обращайтесь в свой банк по тому номера телефона, который указан на обратной стороне банковской карты.

До этого мы писали, что аферисты нашли новую схему вымогательства через приложения для смартфонов.

Также ранее сообщалось, что в Украине появился новый вид мошенничества с помощью фейковых благотворительных фондов.