Аферисты нашли новый способ кражи денег с банковских карт

В Украине активизировались мошенники (фото: пресс-служба НБУ)

Мошенники придумали новый способ обмана украинцев

Мошенники в Украине нашли новый элементарный и эффективный способ кражи денег с банковских карт. Аферисты начали использовать так называемую социальную инженерию.

Так, одним из наипопулярнейших методов в последнее время является мошенничество в очереди к банкомату преимущественно популярного банка, но в не самых людных местах (в офисах финансовых учреждений аферистов могут мгновенно раскрыть).

Работает это так: подставной клиент, который обслуживается перед вами, якобы забывает извлечь свою банковскую карту из картоприемника. Вы, как следующий клиент, на автомате вынимаете карту и даете знать об этом своему "предшественнику"-зеваке. Но тот оказывается совсем не зевакой, как вы могли подумать, ведь после вашего благородного жеста мошенник обнаруживает, что с его счета якобы пропала некоторая сумма денег. Более того, в очереди находится свидетель (также подставной), который подтверждает версию "жертвы".

Дальше все разворачивается банальным способом: "пострадавший" угрожает вызвать полицию, если вы не вернете ему недостающую сумму. А так как на карте остались отпечатки ваших пальцев, то еще и давит на вас тем, что он легко докажет вину и "копы" заберут вас в отделение для выяснения всех обстоятельств "преступления".

В полицию говорят, что такой вид аферы очень похож на схему с игрой в наперстки: тоже есть свидетели и актер, которые разыгрывают настоящее представление. Также правоохранители предупреждают: если вы стали жертвой такого рода мошенничества, ни в коем случае не "ведитесь" на угрозы вызвать полицию со стороны афериста. Если вы не снимали деньги с чужой карты, то "копы" легко это докажут, и отвечать перед законом будете не вы, а как раз мошенники.