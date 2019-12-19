Аферисти знайшли новий спосіб крадіжки грошей з банківських карт

В Україні активізувалися шахраї (фото: прес-служба НБУ)

Шахраї придумали новий спосіб обману українців

Шахраї в Україні знайшли новий елементарний і ефективний спосіб крадіжки грошей з банківських карт. Аферисти почали використовувати так звану соціальну інженерію.

Так, одним з найпопулярніших методів останнім часом є шахрайство в черзі до банкомату переважно популярного банку, але не в самих людних місцях (в офісах фінансових установ аферистів можуть миттєво розкрити).

Працює це так: підставний клієнт, який обслуговується перед вами, нібито забуває витягти свою банківську карту з карткоприймача. Ви, як наступний клієнт, на автоматі виймаєте картку і даєте знати про це своєму "попереднику"-роззяві. Але той виявляється зовсім не роззявою, як ви могли подумати, адже після вашого благородного жесту шахрай виявляє, що з його рахунку нібито зникла певна сума грошей. Більш того, в черзі перебуває свідок (також підставний), який підтверджує версію "жертви".

Далі все розгортається банальним способом: "потерпілий" погрожує викликати поліцію, якщо ви не повернете йому відсутню суму. А так як на карті залишилися відбитки ваших пальців, то ще й тисне на вас тим, що він легко доведе провину і "копи" заберуть вас у відділок для з'ясування всіх обставин "злочину".

У поліції кажуть, що такий вид афери дуже схожий на схему з грою в наперстки: теж є свідки і актор, які розігрують дану виставу. Також правоохоронці попереджають: якщо ви стали жертвою такого роду шахрайства, ні в якому разі не "ведіться" на погрози викликати поліцію з боку афериста. Якщо ви не знімали гроші з чужої картки, то "копи" легко це доведуть, тому відповідати перед законом будете не ви, а як раз шахраї.