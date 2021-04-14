Аферист века: умер организатор крупнейшей финансовой пирамиды

По всей видимости, Мэдофф умер естественной смертью в тюрьме, где отбывал 150-летний срок. При этом его адвокат говорил, что он болеет терминальной болезнью почек. В июне он просил о милосердном освобождении, но ему отказали.

В 2009 году он признал себя виновным в мошеннической схеме, которая, по словам следователей, была начата в начале 1970-х годов. За это время он обманул около 37 тысяч человек в 136 странах. Его арестовали в декабре 2008 года после того, как его выдали двое сыновей.

Среди жертв Мэдоффа был известный режиссер Стивен Спилберг, актер Кевин Бэкон, бывший владелец бейсбольного клуба New York Mets Фред Уилпон, и лауреат Нобелевской премии мира Эли Вайзель. Также обмануты были и рядовые инвесторы, которые потеряли 5 миллионов долларов.

Мэдофф говорил, что мошенничество началось только в начале 1990-х годов, когда, по его словам, "рынок застопорился из-за начала рецессии и войны в Персидском заливе".

Он был известен как крупный финансовый менеджер. Но на самом деле, по словам следователей, Мэдофф годами не совершал ни одной сделки для своих клиентов-консультантов.