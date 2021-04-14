Аферист століття: помер організатор найбільшої фінансової піраміди

По всій видимості, Медофф помер природною смертю у в'язниці, де відбував 150-річний термін. При цьому його адвокат говорив, що він хворіє на термінальну хворобу нирок. У червні він просив про милосердне звільнення, але йому відмовили.

У 2009 році він визнав себе винним у шахрайській схемі, яка, за словами слідчих, була розпочата на початку 1970-х років. За цей час він обдурив близько 37 тисяч осіб в 136 країнах. Його заарештували в грудні 2008 року після того, як його видали двоє синів.

Серед жертв Медоффа був відомий режисер Стівен Спілберг, актор Кевін Бекон, колишній власник бейсбольного клубу New York Mets Фред Уілпон, і лауреат Нобелівської премії миру Елі Вайзель. Також були обмануті і рядові інвестори, які втратили 5 мільйонів доларів.

Медофф говорив, що шахрайство почалося лише на початку 1990-х років, коли, за його словами, "ринок застопорився через початок рецесії та війни у Перській затоці".

Він був відомий як великий фінансовий менеджер. Але насправді, за словами слідчих, Медофф роками не здійснював жодної операції для своїх клієнтів-консультантів.