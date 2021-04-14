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Аферист века: умер организатор крупнейшей финансовой пирамиды

Новина українською → США, Среда 14 апреля 2021 19:28
Аферист века: умер организатор крупнейшей финансовой пирамиды Коллаж РБК-Украина: в США умер аферист века Бернард Мэдофф
Автор: Роман Мирончук

В среду, 14 апреля, в США скончался организатор крупнейшей финансовой пирамиды Бернард Мэдофф. Мужчина ограбил десятки тысяч клиентов на сумму до 65 миллиардов долларов. Ему было 82 года.

О смерти мошенника сообщает CNBC.

По всей видимости, Мэдофф умер естественной смертью в тюрьме, где отбывал 150-летний срок. При этом его адвокат говорил, что он болеет терминальной болезнью почек. В июне он просил о милосердном освобождении, но ему отказали.

В 2009 году он признал себя виновным в мошеннической схеме, которая, по словам следователей, была начата в начале 1970-х годов. За это время он обманул около 37 тысяч человек в 136 странах. Его арестовали в декабре 2008 года после того, как его выдали двое сыновей.

Среди жертв Мэдоффа был известный режиссер Стивен Спилберг, актер Кевин Бэкон, бывший владелец бейсбольного клуба New York Mets Фред Уилпон, и лауреат Нобелевской премии мира Эли Вайзель. Также обмануты были и рядовые инвесторы, которые потеряли 5 миллионов долларов.

Мэдофф говорил, что мошенничество началось только в начале 1990-х годов, когда, по его словам, "рынок застопорился из-за начала рецессии и войны в Персидском заливе".

Он был известен как крупный финансовый менеджер. Но на самом деле, по словам следователей, Мэдофф годами не совершал ни одной сделки для своих клиентов-консультантов.

Напомним, МВД предостерегло всех украинцев от мошеннической схемы, для которой аферисты используют мессенджеры известных социальных сетей.

Мы также писали о том, что в Киеве мошенники обманули пенсионерку на 500 тысяч гривен.

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