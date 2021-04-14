Аферист століття: помер організатор найбільшої фінансової піраміди
У середу, 14 квітня, в США помер організатор найбільшої фінансової піраміди Бернард Медофф. Чоловік пограбував десятки тисяч клієнтів на суму до 65 мільярдів доларів. Йому було 82 роки.
Про смерть шахрая повідомляє CNBC.
По всій видимості, Медофф помер природною смертю у в'язниці, де відбував 150-річний термін. При цьому його адвокат говорив, що він хворіє на термінальну хворобу нирок. У червні він просив про милосердне звільнення, але йому відмовили.
У 2009 році він визнав себе винним у шахрайській схемі, яка, за словами слідчих, була розпочата на початку 1970-х років. За цей час він обдурив близько 37 тисяч осіб в 136 країнах. Його заарештували в грудні 2008 року після того, як його видали двоє синів.
Серед жертв Медоффа був відомий режисер Стівен Спілберг, актор Кевін Бекон, колишній власник бейсбольного клубу New York Mets Фред Уілпон, і лауреат Нобелівської премії миру Елі Вайзель. Також були обмануті і рядові інвестори, які втратили 5 мільйонів доларів.
Медофф говорив, що шахрайство почалося лише на початку 1990-х років, коли, за його словами, "ринок застопорився через початок рецесії та війни у Перській затоці".
Він був відомий як великий фінансовий менеджер. Але насправді, за словами слідчих, Медофф роками не здійснював жодної операції для своїх клієнтів-консультантів.
Нагадаємо, МВС застерегло всіх українців від шахрайської схеми, для якої аферисти використовують месенджери відомих соціальних мереж.
Ми також писали про те, що в Києві шахраї ошукали пенсіонерку на 500 тисяч гривень.